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21 июня, 14:15

Транспорт

Москвичи начали пользоваться третьим регулярным речным маршрутом

Москвичи начали пользоваться третьим регулярным речным маршрутом

Сергей Собянин провел технический пуск участка Троицкой линии метро

В Москве заработал регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ

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В столице открылся третий регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ, связавший сразу несколько районов: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.

Причал ЗИЛ, который принимает и отправляет суда превратился в серьезный, большой и комплексный проект. Он предусматривает создание многофункционального городского района со всеми необходимыми для комфортной жизни функциями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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