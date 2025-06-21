Москвичи начали пользоваться третьим регулярным речным маршрутом

В столице открылся третий регулярный речной маршрут Новоспасский – ЗИЛ, связавший сразу несколько районов: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье.

Причал ЗИЛ, который принимает и отправляет суда превратился в серьезный, большой и комплексный проект. Он предусматривает создание многофункционального городского района со всеми необходимыми для комфортной жизни функциями.

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