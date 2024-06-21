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21 июня, 12:45

Транспорт

ЦППК запустит технологию быстрого прохода для федеральных льготников

ЦППК запустит технологию быстрого прохода для федеральных льготников

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Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте. После этого ее можно прикладывать к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Московской области.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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