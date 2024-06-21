21 июня, 12:45Транспорт
ЦППК запустит технологию быстрого прохода для федеральных льготников
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте. После этого ее можно прикладывать к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Московской области.
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