ЦППК запустит технологию быстрого прохода для федеральных льготников

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 22 июня запускает технологию быстрого прохода для федеральных льготников. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Теперь федеральным льготникам достаточно раз в год обратиться в кассу и активировать функцию на социальной карте. После этого ее можно прикладывать к турникету или валидатору при поездках в пределах Москвы и Московской области.

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