Специалисты рассказали о новом законопроекте, регулирующем работу такси

21 июня в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоялась пресс-конференция "Новый закон о такси. Что ждет водителей, пассажиров и агрегаторов".

Может ли закон о запрете людям с судимостью работать в такси повысить уровень безопасности? Какие факторы сегодня влияют на стоимость поездки и кто следит за регулированием цен в отрасли? Об этом и многом другом рассказали:

