Столичный Дептранс поддержал новый закон, регулирующий работу такси

Поездки на такси должны стать безопаснее. Столичный Дептранс поддержал новый закон, регулирующий работу московского такси. Согласно документу, ответственность за ДТП, в том числе финансовая, теперь будет распространяться на агрегаторы.

Изменения ждут и водителей: теперь они будут проходить тест на знание города и не смогут работать при наличии неоплаченных штрафов или судимости за тяжкие преступления. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.