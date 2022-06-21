У станций "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро будет общий вестибюль

Станции "ЗИЛ" перспективных Троицкой и Бирюлевской линий метро соединят общим вестибюлем для комфортной пересадки пассажиров.

Вестибюль возведут в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого. При этом обе одноименные станции станут конечными для своих линий метро. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.