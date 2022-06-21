Новости последнего часа: почти все самолеты российских авиакомпаний перешли в реестр РФ

Почти все российские самолеты перешли в отечественный реестр, но география полетов сократилась до 11 стран. Об этом рассказал глава Минтранса РФ Виталий Савельев.

Более 20 тысяч бюджетных мест предлагают московские колледжи в новом учебном году. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сеть быстрого питания "Вкусно – и точка" готова трудоустроить сотрудников IKEA, сообщил генеральный директор сети Олег Пароев.