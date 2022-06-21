Станции "ЗИЛ" Троицкой и Бирюлевской линий метро объединит общий вестибюль

На станции "ЗИЛ" в столичном метро появится удобная пересадка. Там соединятся Троицкая и Бирюлевская линии, сейчас они строятся.

К активной фазе работ перешли также на Рублево-Архангельской линии подземки. Она улучшит транспортную доступность для жителей северо-запада столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.