Новости последнего часа: на станции "Нагатинский Затон" БКЛ метро началась пусконаладка

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Так, на станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро приступили к первому этапу пусконаладочных работ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, активными темпами ведется сооружение восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Минобрнауки РФ объявило, что абитуриентам разрешается заключить договоры с высшими учебными заведениями через мобильное приложение. В министерстве подчеркнули, что одним из главных новшеств в текущем году является также возможность отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени

День Московского транспорта пройдет 9 июля. Об этом сообщили в Дептрансе. В программе будет живая музыка и фестиваль ретротехники.