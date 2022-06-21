Железнодорожное сообщение в Херсонской области будет запущено в начале июля

Власти Херсонской области рассчитывают уже в начале июля запустить железнодорожное сообщение. Об этом сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Херсонская область находится на юге Украины и граничит с республикой Крым. Еще в середине марта Минобороны России сообщило, что регион находится под контролем российских войск. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.