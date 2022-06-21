Московские водители начали получать госномера новой серии

Столичным водителям начали выдавать госномера новой серии. Информацию подтвердили в Управлении ГИБДД по Москве.

В оборот пустили таблички с кодом региона 977. Для столицы он стал уже десятым. Это рекорд среди всех регионов. С 2017 года автовладельцы в городе получали госномера 799.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.