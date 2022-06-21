Подземный переход для МЦД-1 и МЦД-4 начали строить на Белорусском вокзале

На Белорусском вокзале начали строить новый подземный пешеходный переход на платформы МЦД-1 и МЦД-4. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Общая площадь вестибюля с тоннелем составит более 500 квадратных метров. Также в ходе работ специалисты реконструируют турникетные павильоны и три платформы с навесами, их оформят в стилистике начала XX века. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

