Ликсутов рассказал о планируемом запуске двухэтажных поездов на МЦК

Двухэтажные поезда могут запустить на МЦК. Об этом заявил глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. По его словам, новые составы будут на 100% российскими, а создание двухэтажного электропоезда усилит экономику страны.

Что нового появится внутри вагонов? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

