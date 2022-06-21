Начался монтаж мозаичных панно в виде рыб на станции "Нагатинский Затон" БКЛ

На станции метро "Нагатинский Затон" начали монтировать 12 мозаичных панно в виде рыб, которые водятся в столице. Их чешую собирают из тысяч камешков. "Нагатинский Затон" – одна из четырех станций на восточном участке Большой кольцевой линии. И готов весь этот отрезок более чем на 80%. Маршрут разгрузит сразу несколько линий подземки.

Через Нагатинский Затон построят пешеходный мост. По нему к новой станции метро смогут ходить пешком или ездить на велосипеде жители Судостроительной, Якорной улиц, а также улицы Речников. А еще на мосту сделают небольшие зоны отдыха с видом на воду. Они пополнят список популярных городских мест для фотосессии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.