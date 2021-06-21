ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На шоссе Энтузиастов затруднено движение в сторону центра. После аварии в среднем ряду перед Большим Купавенским проездом сформировался затор от МКАД. Впереди тормозит участок от Электродного проезда до Авиамоторной улицы.



Медленно едет Ярославское шоссе в направлении центра. Средняя скорость потока от Малыгинского проезда до Северянинского путепровода не превышает 15 километров в час.

Также на Липецкой улице на въезде в город образовался двухкилометровый затор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.