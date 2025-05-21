В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 21 мая

В настоящий момент наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Ярославском и Варшавском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на пересечении шоссе Энтузиастов и Большого Купавенского проезда, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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