Россиянам рассказали об ответственности за мойку машин в неположенных местах

Россиянам напомнили о штрафах за мойку машин в неположенном месте. За такое нарушение физлицам придется заплатить до 5 тысяч рублей, а юридическим – до 400 тысяч.

Фактически мыть машину разрешено только в лицензированных автомойках, специальных боксах закрытых гаражных комплексов, оборудованных стоком с фильтрами, и на специальных асфальтированных площадках в промзонах.

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