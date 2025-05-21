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21 мая, 07:30

Транспорт

Россиянам рассказали об ответственности за мойку машин в неположенных местах

Россиянам рассказали об ответственности за мойку машин в неположенных местах

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Россиянам напомнили о штрафах за мойку машин в неположенном месте. За такое нарушение физлицам придется заплатить до 5 тысяч рублей, а юридическим – до 400 тысяч.

Фактически мыть машину разрешено только в лицензированных автомойках, специальных боксах закрытых гаражных комплексов, оборудованных стоком с фильтрами, и на специальных асфальтированных площадках в промзонах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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