Строителям осталось уложить 400 метров трамвайных путей по улице Гиляровского в Москве

На Рижской площади завершается строительство новой трамвайной линии. На участке улицы Гиляровского укладывают 400 метров путей. Раньше там уже курсировал наземный транспорт, однако 30 лет назад рельсы разобрали.

Теперь там появится разворотное кольцо и новая остановка, которая позволит пассажирам удобно пересаживаться на центральные диаметры и улучшит транспортную доступность для 70 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.