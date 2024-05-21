Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

21 мая, 00:00

Транспорт

Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в 2 раза дешевле с льготными абонементами

Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в 2 раза дешевле с льготными абонементами

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Автоматическое снижение скорости в случае поездки двух человек введут в кикшеринге

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