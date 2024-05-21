Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в 2 раза дешевле с льготными абонементами

Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в два раза дешевле с льготными абонементами.

Новый спортивный комплекс построят рядом со станцией метро "Выхино".

Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за надвигающейся грозы.

