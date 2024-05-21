21 мая, 00:00Транспорт
Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в 2 раза дешевле с льготными абонементами
Поездки на МЦД для обучающихся стали более чем в два раза дешевле с льготными абонементами.
Новый спортивный комплекс построят рядом со станцией метро "Выхино".
Дептранс призвал водителей соблюдать скоростной режим из-за надвигающейся грозы.
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