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14:15

Политика

Новости часа: 153 тысяч поездок совершили пользователи велопроката в Москве

Новости часа: 153 тысяч поездок совершили пользователи велопроката в Москве

Московских водителей предупредили о перекрытых из-за велофестиваля дорогах 21 мая

Собянин рассказал о появлении новых 95 поездов "Иволга" после запуска МЦД-3 и МЦД-4

Georgian Airways отказала в допуске на борт президенту Грузии

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве территории Южного речного вокзала

Собянин рассказал о благоустройстве территории Южного речного вокзала

Водителей предупредили о перекрытии движения по Садовому кольцу 21 мая

Собянин рассказал о закупке поездов "Иволга" для МЦД

Столичных автомобилистов предупредили о перекрытии движения по Садовому кольцу 21 мая

Москвичам сообщили о проводимом полицией усиленном рейде 20 и 21 мая

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 153 тысяч поездок совершили пользователи городского велопроката в Москве со старта сезона. Об этом заявили в Дептрансе.

ПВО РФ перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Более 500 человек проехали по маршруту музейного ралли "Тур культур" в Москве. Об этом сообщил Музей транспорта столицы.

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транспортгородполитикакультуравидеоСветлана Ключникова
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