Новости часа: 153 тысяч поездок совершили пользователи велопроката в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 153 тысяч поездок совершили пользователи городского велопроката в Москве со старта сезона. Об этом заявили в Дептрансе.

ПВО РФ перехватили 15 снарядов РСЗО HIMARS, "Ураган" и крылатых ракет Storm Shadow. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Более 500 человек проехали по маршруту музейного ралли "Тур культур" в Москве. Об этом сообщил Музей транспорта столицы.