Фестиваль любителей автомобиля "Москвич" прошел в "Технополисе "Москва"

Фестиваль любителей автомобильной марки "Москвич" собрал в Печатниках на территории Технополиса больше 150 ретро машин, от самых первых, еще довоенных моделей, до последних "Москвичей" из 90-х годов.

Отмечается, что этот год для марки – юбилейный. Ровно 75 лет назад первые "Москвичи" сошли с конвейера. А всего под этим названием было выпущено больше 5 миллионов автомобилей.

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