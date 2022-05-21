Строительство нового участка Сокольнической линии метро завершено почти наполовину

Строительство нового участка Сокольнической линии метро до станции "Новомосковская" завершено почти наполовину, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Движение транспорта восстановлено на Садовом кольце после Московского весеннего велофестиваля, отмечает Дептранс.

Сергей Собянин открыл два новых музея на ВДНХ.

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