Электросамокаты предложили запретить в пешеходных зонах парков

Скорость езды на электросамокатах в Москве могут ограничить. Эту тему обсудили на заседании специального круглого стола. Мосгорпарк также предложил запретить использовать этот транспорт в пешеходных зонах и на тротуарах парков.

Кроме того, правительству города было предложено разработать правила для передвижения на самокатах, гироскутерах, велосипедах и другом подобном транспорте в общественных местах. Например, установить максимальную разрешенную скорость, определить, как и где можно ездить в темное время суток.

А Дептрансу предложили создать список нарушителей, чтобы они не могли брать транспорт в аренду.

Ранее заместитель мэра Максим Ликсутов заявил, что пользователь электросамоката должен ехать по тротуару со скоростью пешехода и никого не обгонять. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.