В "Аэрофлоте" прокомментировали технический сбой

В "Аэрофлоте" рассчитывают, что ситуация с задержками рейсов в аэропортах в ближайшие часы нормализуется. Об этом рассказал официальный представитель авиакомпании.

"Работоспособность IT-систем уже восстановлена, тем не менее из-за скопления пассажиров возможны изменения во времени ожидания на регистрации и изменения времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется. Убедительно просим пассажиров следить за изменением времени вылета на табло аэропорта," – сообщила пресс-секретарь авиакомпании "Аэрофлот" Юлия Спивакова.

Она также подчеркнула, что авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.