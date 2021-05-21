В Мосгорпарке предложили ограничить езду на электросамокатах в парках

Мосгорпарк предложил запретить езду на электросамокатах в пешеходных зонах и на тротуарах парков. Идею озвучили на заседании специального круглого стола.

Также участники предложили правительству города разработать правила для передвижения на самокатах, гироскутерах, велосипедах и другом подобном транспорте в общественных местах. Например, установить максимальную разрешенную скорость, определить, как и где можно ездить в темное время суток.

Дептрансу предложили создать список нарушителей, чтобы они не могли брать транспорт в аренду. Ранее заместитель мэра Максим Ликсутов заявил, что пользователь электросамоката должен ехать по тротуару со скоростью пешехода и никого не обгонять. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.