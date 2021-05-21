В Шереметьево задерживаются десятки рейсов "Аэрофлота". Причиной стал глобальный сбой в международной системе регистрации пассажиров.

Подробнее о том, что происходит в аэропорту и когда обещают решить проблему, – в сюжете телеканала Москва 24.