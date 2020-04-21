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21 апреля, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин: новая эстакада поможет сократить время на дорогу для жителей ВАО

Москвичам рассказали о перекрытиях в ночь с 18 на 19 апреля

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии дорог в связи с репетицией парада Победы

До 5–15 км/ч будут замедляться самокаты в пешеходных зонах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 апреля

Городские камеры показали плотный трафик на Волоколамском шоссе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на шоссе Энтузиастов

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь 126-летия Московского трамвая в городе прошел традиционный парад и выставка ретровагонов. Исторические трамваи разных поколений в честь праздника вновь проехали по столичным улицам. Парад следовал по новой трассе – от Шаболовки через Серпуховский Вал и Холодильный переулок до Даниловской мануфактуры и обратно.

"По поручению Сергея Собянина мы переводим еще больше сервисов в онлайн. В 1-м квартале 2025 года 84% автомобилистов решали вопросы, связанные с парковками, не выходя из дома. Для сравнения: в прошлом году услугами онлайн пользовались 79% автомобилистов. Теперь более 90% услуг, связанных с парковками, можно получить через телефон или компьютер", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 150 тысяч водителей такси Московского региона прошли обязательную аттестацию. Она проверяет знания, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров такси.

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