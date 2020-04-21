Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В честь 126-летия Московского трамвая в городе прошел традиционный парад и выставка ретровагонов. Исторические трамваи разных поколений в честь праздника вновь проехали по столичным улицам. Парад следовал по новой трассе – от Шаболовки через Серпуховский Вал и Холодильный переулок до Даниловской мануфактуры и обратно.

"По поручению Сергея Собянина мы переводим еще больше сервисов в онлайн. В 1-м квартале 2025 года 84% автомобилистов решали вопросы, связанные с парковками, не выходя из дома. Для сравнения: в прошлом году услугами онлайн пользовались 79% автомобилистов. Теперь более 90% услуг, связанных с парковками, можно получить через телефон или компьютер", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 150 тысяч водителей такси Московского региона прошли обязательную аттестацию. Она проверяет знания, которые обеспечивают комфорт и безопасность пассажиров такси.