Маршрут ретро-ралли составит порядка 70 км

Участникам ретро-ралли, которое стартовало от здания Новой Третьяковки, предстоит преодолеть дистанцию длиной примерно 70 километров. На нее нанесены ключевые точки, в которых водители получат подсказки по дальнейшему пути следования

В 14:30 в районе телецентра "Останкино" участники продемонстрируют свое мастерство управления автомобилем и выполнят упражнения по фигурному вождению. А финиш заезда состоится в 18:00 в Нескучном саду.

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