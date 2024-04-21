Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 апреля, 13:15

Транспорт

Маршрут ретро-ралли составит порядка 70 км

Маршрут ретро-ралли составит порядка 70 км

Ретро-ралли стартовало от здания Новой Третьяковки

Ретро-ралли "Столица" стартует в Москве 22 апреля

Пять дополнительных выделенных полос появились в столице

В России снизились продажи автомобилей с пробегом

Депутаты ГД поддержали идею запретить управление электросамокатами несовершеннолетним

Процедуру техосмотра в России могут ужесточить

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства электродепо "Столбово"

Пять новых выделенных полос для автобусов заработали в Москве

Новости часа: пять выделенных полос для городского транспорта открыли в Москве

Участникам ретро-ралли, которое стартовало от здания Новой Третьяковки, предстоит преодолеть дистанцию длиной примерно 70 километров. На нее нанесены ключевые точки, в которых водители получат подсказки по дальнейшему пути следования

В 14:30 в районе телецентра "Останкино" участники продемонстрируют свое мастерство управления автомобилем и выполнят упражнения по фигурному вождению. А финиш заезда состоится в 18:00 в Нескучном саду.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортавтовидеоЕлизавета ЯкушеваЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика