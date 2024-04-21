Ретро-ралли "Столица" стартует в Москве 22 апреля

По столичным улицам 22 апреля проедут автомобили с историей. Среди них – "Чайки", "Москвичи" и "Волги" с оленем на капоте. Кроме того, можно будет увидеть скоростные Jaguar и Porsche, а также Rolls Royce и Bentley.

Заезд начнется у здания Новой Третьяковки в 12:00, а финиширует в Нескучном саду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.