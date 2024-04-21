21 апреля, 11:30Транспорт
Ретро-ралли "Столица" стартует в Москве 22 апреля
По столичным улицам 22 апреля проедут автомобили с историей. Среди них – "Чайки", "Москвичи" и "Волги" с оленем на капоте. Кроме того, можно будет увидеть скоростные Jaguar и Porsche, а также Rolls Royce и Bentley.
Заезд начнется у здания Новой Третьяковки в 12:00, а финиширует в Нескучном саду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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