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21 апреля, 09:30

Транспорт

Процедуру техосмотра в России могут ужесточить

Процедуру техосмотра в России могут ужесточить

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МВД предложило ужесточить контроль во время проведения техосмотра. Ведомство расширило список "индикаторов риска".

Проверка будет проводиться, например, в том случае, если за два месяца технический специалист в пункте ТО трижды внес в специальную систему фотографии с признаками редактирования. В таких случаях время суток на снимках может не совпадать с указанным в документах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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