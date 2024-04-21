Процедуру техосмотра в России могут ужесточить

МВД предложило ужесточить контроль во время проведения техосмотра. Ведомство расширило список "индикаторов риска".

Проверка будет проводиться, например, в том случае, если за два месяца технический специалист в пункте ТО трижды внес в специальную систему фотографии с признаками редактирования. В таких случаях время суток на снимках может не совпадать с указанным в документах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.