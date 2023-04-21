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Москвичам напомнили о перекрытии движения на ряде улиц из-за праздника Ураза-байрам

Москвичам напомнили о перекрытии движения на ряде улиц из-за праздника Ураза-байрам

"Аэрофлот" сообщил о начале распродажи билетов на внутренние и зарубежные направления

Движение транспорта и парковку ограничат в районе Пушкинской площади в дни ММКФ

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Новости часа: ﻿Путин заявил о важности помощи семьям участников СВО

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Из-за празднования Ураза-Байрама, который отмечается 21 апреля, на дорогах уже начали ограничивать движение. Схема изменена в районе мечетей. В честь окончания священного месяца Рамадан на молитву в мечетях столицы по традиции собрались тысячи верующих.

На месте перекрытий дежурят сотрудники ЦОДД. Они помогут сориентироваться водителям.

До 12:00 не ходят трамваи между Белорусским вокзалом и Каланчевской улицей. Маршрут электробуса С510 продлили до метро "Новослободская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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