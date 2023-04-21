Москвичам напомнили о перекрытии движения на ряде улиц из-за праздника Ураза-байрам

Из-за празднования Ураза-Байрама, который отмечается 21 апреля, на дорогах уже начали ограничивать движение. Схема изменена в районе мечетей. В честь окончания священного месяца Рамадан на молитву в мечетях столицы по традиции собрались тысячи верующих.

На месте перекрытий дежурят сотрудники ЦОДД. Они помогут сориентироваться водителям.

До 12:00 не ходят трамваи между Белорусским вокзалом и Каланчевской улицей. Маршрут электробуса С510 продлили до метро "Новослободская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.