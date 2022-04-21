Сезон проката велосипедов и самокатов стартовал в Москве

В Москве стартовал сезон проката велосипедов, самокатов, роликовых коньков или лонгбордов. В Измайловском и парке Горького будет по пять пунктов.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов рассказал, что в городе не увеличивали тарифы. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

