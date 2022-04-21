Электродепо "Нижегородское" готово более чем на 70%. Там будут обслуживаться поезда Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Новое депо строится на месте бывшего завода имени Войтовича. Там тоже занимались модернизацией и строительством вагонов метро. В новых корпусах устанавливают современное оборудование для обслуживания поездов последнего поколения. Там будут созданы более 600 рабочих мест.

Только в одном этом комплексе может помещаться до 30 составов и одновременно ремонтироваться по несколько поездов. Открыть новое электродепо планируется в 2022 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.