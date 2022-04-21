В Анталье создадут вторую авиакомпанию для перевозки российских туристов

Вторая авиакомпания, ориентированная преимущественно на перевозки в Турцию российских туристов, будет создана в Анталье. Об этом сообщил портал Airporthaber.

Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посетителей с 23 апреля по 16 мая. Об этом сообщает Федеральная служба охраны (ФСО).

В Москве провели самую крупную за последнее время донорскую акцию, в ней приняли участие 1,4 тысячи человек.