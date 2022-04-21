"Аэрофлот" бесплатно перевезет ветеранов Великой Отечественной войны с 3 по 12 мая

"Аэрофлот" предоставит ветеранам Великой Отечественной войны бесплатные билеты на рейсы.

В свою очередь, Дептранс предупредил о возвращении дачных заторов.

Также стало известно, что трамваи не будут курсировать 23–24 апреля между станцией метро "Дмитровская" и Соболевским проездом.

