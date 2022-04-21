Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Санкт-Петербург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Санкт-Петербург можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 поднял цену, теперь билеты стоят 4 188 рублей. У "Аэрофлота" ценник остался без изменений – 3 324 рубля.

У "Победы" билеты подорожали на 300 рублей, базовый тариф можно приобрести от 2 499 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.