Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Пермь

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Пермь можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 просит за билеты 6 613 рублей. У "Аэрофлота" дешевле – 6 579 рублей, ценник по сравнению с предыдущей неделей не изменился.

У "Победы" цена выросла почти на 2 тысячи рублей, теперь за билет придется отдать 5 599 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.