Авиаперевозчики назвали стоимость рейсов в Екатеринбург

Телеканал Москва 24 каждый день проверяет, как меняется цена на авиарейсы по России. Отправиться в Екатеринбург можно с помощью нескольких авиаперевозчиков.

S7 поднял цену на две тысячи рублей. Билет обойдется в 6 929 рублей. "Аэрофлот" также увеличил стоимость – 9 490 рублей.

У "Победы" на этой неделе билеты можно купить от 7 799 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

