В столичных парках начался сезон проката велосипедов и самокатов

В столичных парках начинается сезон проката велосипедов и самокатов. Работать будут 26 точек.

Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, большинство из них уже открылись, например в Парке Горького, "Филях", "Митино", Измайловском, Бабушкинском, Лианозовском парках. А 1 мая к ним присоединятся парки "Царицыно" и "Сокольники".

В пунктах проката можно взять велосипед, самокат, роликовые коньки или лонгборд. В некоторых парках предложат электросамокат, веломобиль, электромобиль, квадроцикл и даже поницикл. Это электрические машинки в виде лошадок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.