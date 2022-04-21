Маршрут военной техники к параду Победы проверили в Москве

Специалисты дополнительно проверили техническое состояние мостов, эстакад, пешеходных и транспортных тоннелей перед проходом военизированных колонн. Всего на маршруте военной техники было 78 инженерных сооружений.

Их традиционно тщательно обследуют перед парадом. Об этом сообщил заместитель мэра Петр Бирюков. Среди этих объектов есть Крылатский, Карамышевский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты, Можайский путепровод.

Специалисты также сделали контрольные замеры, чтобы подтвердить возможность проезда техники, а также правильно рассчитать нагрузку. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.