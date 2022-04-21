Северо-восточный участок БКЛ столичного метро готов на 90%

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии, где в данный момент строят станции "Сокольники", “Рижская" и "Марьина Роща", готов почти на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра Андрей Бочкарев. Там ведут архитектурную отделку и устанавливают инженерные системы.

Кроме того, на станции "Рижская" завершают монтаж эскалаторов. На "Сокольниках" продолжают сооружение двух зон пересадки на радиальную линию.

А на "Марьиной Роще" закончили устройство монолитной конструкции платформы и начинают монтировать эскалаторы в зоне пересадки на Люблинско-Дмитровскую линию.

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