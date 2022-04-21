Электробус-гармошка выйдет на маршрут м2 в Москве

На маршруте м2 в Москве появится электробус-гармошка с 21 апреля. Город закупил эту модель специально для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком. От стандартного электробуса он отличается увеличенной вместимостью – до 135 человек. На одной зарядке может проехать до 90 километров. Кроме того, он оборудован электроотоплением.

Это будет скорее тестирование, чем полноценная эксплуатация. Испытания завершатся к концу лета, после чего электробус передадут производителю. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

