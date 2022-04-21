370 новых велопарковок появятся в Москве до конца лета

Почти три тысячи парковок для велосипедов и самокатов откроют в Москве к осени. Для этого к уже существующим построят еще около 400 новых. Об этом сообщили в телеграмм-канале столичного департамента транспорта.

В частности, появятся места у станций метро "Мичуринский проспект", "Селигерская", "Алексеевская". А также на МЦД Бескудниково и Крымская. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.





