Столичные компании каршеринга могут потерять до трети своего автопарка – СМИ

СМИ сообщили, что столичные компании каршеринга могут потерять до трети всего автопарка. Лизинговые контракты заканчиваются и неизвестно, будут ли новые машины на фоне дефицита.

По мнению экспертов, все может привести к существенному повышению тарифов. Что будет с ценами? И не пропадет ли каршеринг вообще?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

