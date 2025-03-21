Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 марта, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 марта

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 марта

Москвичам показали, какая транспортная ситуация сложилась на дорогах

"Мой район. Новости": подготовка к строительству Бирюлевской линии метро началась в Москве

Городские камеры показали трафик на столичных дорогах

Городские камеры показали обстановку на шоссе Энтузиастов

Теплосеть начали прокладывать для новой Бирюлевской линии метро

Москва закупит более 30 поездов "Иволга 4.0"

Городские камеры показали, какая обстановка сложилась на Дмитровском шоссе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на Каширском шоссе

В Москве заработали сервисы аренды электросамокатов

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в районе метро "Петровско-Разумовская", Ленинградском проспекте в сторону центра, внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика