В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 21 марта

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ленинградском и Ярославском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Ленинградского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются на Дмитровском шоссе в районе метро "Петровско-Разумовская", Ленинградском проспекте в сторону центра, внешней стороне ТТК в районе Лужнецкой эстакады, на МКАД в районе Химкинского моста, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.