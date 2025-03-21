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21 марта, 06:45

Транспорт

Москва закупит более 30 поездов "Иволга 4.0"

Москва закупит более 30 поездов "Иволга 4.0"

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Дептранс сообщил, что Москва закупит более 30 поездов "Иволга 4.0". Составы будут перевозить пассажиров на МЦД-4 и самом загруженном направлении – Ярославском.

В ведомстве также подчеркнули, что современные поезда – это одно из важных преимуществ, которое появилось с запуском диаметров. В прошлом году для МЦД закупили более 400 новых вагонов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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