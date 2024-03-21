Пассажиры речного транспорта могут в тестовом режиме оплатить проезд по СБП

На речном транспорте столицы в открытом тестовом режиме заработала система быстрых платежей (СБП) при оплате проезда. Об этом рассказали в Дептрансе.

Главное преимущество столичных электросудов состоит в экономии времени в пути между районами столицами. Известно, что с момента запуска в 2023 году москвичи совершили уже полмиллиона поездок на речном транспорте.

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