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21 марта, 14:30

Транспорт

Новости московского транспорта

Новости московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о старте работ на московском участке ВСМ. После запуска движения по магистрали время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом займет 2 часа 15 минут.

"17 марта 2017 года мэр Москвы Сергей Собянин запустил первые трехсекционные трамваи российского производства "Витязь-Москва". Эта модель стала флагманом столичного трамвая. Один такой трамвай по вместимости может заменить до 200 легковых авто, а еще за раз перевезти в три раза больше людей, чем автобус или электробус. Сегодня у нас 464 таких вагона. Благодаря им пользоваться трамвайной сетью стало удобнее: в них много места, они плавнее едут, а низкий пол позволяет без трудностей заходить в салон и выходить из транспорта", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На всех 430 станциях метро, МЦК и МЦД разместили навигационные элементы в едином стиле. На указателях, которые размещены на БКЛ и МЦК, обозначили направление движения поездов – против или по часовой стрелке. Указатели обновляют с учетом пожеланий пассажиров.

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