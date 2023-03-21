Ограничения на использование сервиса "По Пути" сняли в ТиНАО

Ограничения на использование сервиса "По Пути" сняли в пяти поселениях ТиНАО. Заказать автобус можно будет на любую остановку в зоне пользования. Об этом сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Доступны все 285 остановок. Стоимость поездки остается 56 рублей. Чтобы вызвать автобус в приложении, нужно указать начальную и конечную точки. Программа найдет ближайшую остановку в радиусе 800 метров.

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