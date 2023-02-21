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21 февраля, 23:30

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Банковские карты заработали на всех турникетах московского метро и МЦК

Банковские карты заработали на всех турникетах московского метро и МЦК

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Поездки в столичном метро и по МЦК стали еще комфортнее – теперь оплатить проезд банковскими картами или смартфонами можно на всех турникетах. Специалисты обновили почти четыре тысячи устройств в столице.

Теперь пассажиры могут оплатить проезд банковской картой, "Тройкой", едиными билетами или смартфоном. На крайних турникетах работает система биометрии. Еще одним важном элементом для пассажиров стали бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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