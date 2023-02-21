Схема движения транспорта изменится в центре Москвы 21 февраля

В связи с выступлением главы РФ в Гостином Дворе порядок движения транспорта изменили в Москве. Ограничения в центре ввели с полуночи. Это касается участков от Новой до Красной площади, от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста и от Ильинки до Варварки.

Движение перекрыто на перечисленных улицах, парковки не действуют. Ограничения снимут по окончании мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.